Пережогин покинул "Авангард"

"Авангард" и нападающий Александр Пережогин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба. 35-летний форвард начинал взрослую карьеру в омском клубе, а также выступал за "Ястребов" на протяжении последних девяти сезонов.

– Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры! – отметил президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Для омского хоккея Пережогин сделал немало, уже в самом начале своего пути, приехав с группой игроков 1983 года рождения из Усть-Каменогорска, он заявил о себе как результативный форвард, выигрывал золото молодежного чемпионата мира, был одним из самых талантливых российских юниоров и ожидаемо уехал в НХЛ. В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили – он всегда все свое время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим "спасибо за игру"! В списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя – Александр Пережогин.