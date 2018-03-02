Перейдут ли Дацюк и Шипачев в "Автомобилист"?

В пятницу состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Михаилом ЗИСЛИСОМ. Главной темой эфира стал предстоящий плей-офф КХЛ и возможные трансферы в лиге в ближайшее межсезонье.
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В пятницу состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Михаилом ЗИСЛИСОМ. Главной темой эфира стал предстоящий плей-офф КХЛ и возможные трансферы в лиге в ближайшее межсезонье.
Gekha
Шевченко-позор Спорт-Экспресса!
07:51
Таки да
А что, Шипачев уже перерос уровень ВХЛ? :-)
05:08
Flo
Уровень игры и понимания хоккея у Павла такой, что он до ... 60 -ти может гастролировать по долам и весям Руси матушки и да будет выше среднего уровня. Куда продадут/отдатут/заставят взять/обменяют на плейстейшн - Шипачева и иже с ним, вообще не интересно.
04:10
Fil34
всегда относился к журналисту шевченко "никак" что есть он, что нет... пока он про Малкина не начал базарить, теперь отношение к нему, ниже тока к газаеву
01:44
Santafe
Два оленя
00:28
aam_53
Убогие клоуны
23:57 2 марта
disss
СКА ПЕРЕДАСТ ДАЦЮКА И ЩИПАЧЁВА В "АВТОМОБИЛЬ"!
23:52 2 марта
Ленинград1984
Шевченко то сдал что то. Наверное застой желчи?
23:41 2 марта