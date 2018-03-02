23:25 2 марта | Хоккей — КХЛ

Перейдут ли Дацюк и Шипачев в "Автомобилист"?

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В пятницу состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Михаилом ЗИСЛИСОМ. Главной темой эфира стал предстоящий плей-офф КХЛ и возможные трансферы в лиге в ближайшее межсезонье.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Gekha

Шевченко-позор Спорт-Экспресса!

07:51

Таки да

А что, Шипачев уже перерос уровень ВХЛ? :-)

05:08

Flo

Уровень игры и понимания хоккея у Павла такой, что он до ... 60 -ти может гастролировать по долам и весям Руси матушки и да будет выше среднего уровня. Куда продадут/отдатут/заставят взять/обменяют на плейстейшн - Шипачева и иже с ним, вообще не интересно.

04:10

Fil34

всегда относился к журналисту шевченко "никак" что есть он, что нет... пока он про Малкина не начал базарить, теперь отношение к нему, ниже тока к газаеву

01:44

Santafe

Два оленя

00:28

aam_53

Убогие клоуны

23:57 2 марта

disss

СКА ПЕРЕДАСТ ДАЦЮКА И ЩИПАЧЁВА В "АВТОМОБИЛЬ"!

23:52 2 марта

Ленинград1984

Шевченко то сдал что то. Наверное застой желчи?

23:41 2 марта

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