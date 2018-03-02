Перейдут ли Дацюк и Шипачев в "Автомобилист"?

В пятницу состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Михаилом ЗИСЛИСОМ. Главной темой эфира стал предстоящий плей-офф КХЛ и возможные трансферы в лиге в ближайшее межсезонье.