Перед матчем "Адмирала" во Владивостоке откроют памятник кошке Матроске

Во Владивостоке перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между "Адмиралом" и "Витязем" будет открыт памятник кошке Матроске. О смерти животного, которое являлось талисманом команды, стало известно в июне.

- В субботу, 27 августа, в 16.00 перед матчем с "Витязем" на площади перед ареной "Адмирала" состоится открытие памятника талисману "моряков" кошке Матроске, - приводит "РИА Новости" слова представителя пресс-службы дальневосточников. - Народный памятник любимице болельщиков "Адмирала" в пятницу прилетел во Владивосток из Москвы. Его сделал скульптор Алексей Шпаковский.