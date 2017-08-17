Пер Мортс: "Чувствовал, что я либо возглавлю команду в КХЛ, либо закончу карьеру"

Бывший наставник сборной Швеции Пер Мортс заявил, что мог возглавить клуб КХЛ летом 2016 года. 64-летний специалист отметил, что у него было много предложений из других чемпионатов, но он не стал их рассматривать.

– Еще в прошлом сезоне я решил, что чемпионат мира будет для меня последним турниром, – цитирует Aftonbladet Мортса. – Тогда у меня появился вариант в России. Я чувствовал, что я либо возглавлю команду в КХЛ, либо закончу карьеру. Это был вызов, который был мне интересен. Однако тогда в России не хотели, чтобы клубом руководил иностранец.

Да, у меня были предложения из Швейцарии, Германии, Швеции и Австрии, но я не обращал на них внимания.