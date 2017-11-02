Пьер-Александр Паренто: "На решение перейти в "Автомобилист" повлияла Олимпиада"

Нападающий Пьер-Александр Паренто объяснил, почему принял решение попробовать свои силы в КХЛ. Напомним, что 1 ноября 34-летний хоккеист заключил однолетний контракт с "Автомобилистом".

– Я был в тренировочном лагере "Детройта", но контракт мне не предложили, – цитирует TVAsports Паренто. – Я рассмотрел все предложения и решил поехать в КХЛ. Принял предложение "Автомобилиста". Если я смогу демонстрировать свой прежний уровень, я, конечно, вернусь в НХЛ. Но сейчас я полностью сосредоточен на выполнении контракт с новой командой. Кроме того, на решение повлияла возможность выступить на Олимпиаде.

Канадец выступал в НХЛ с 2006 года, он играл за "Чикаго", "Рейнджерс", "Айлендерс", "Колорадо", "Монреаль", "Торонто" и "Нью-Джерси". Прошлый сезон Паренто заканчивал в "Нэшвилле", с которым дошел до финала Кубка Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 511 матчей, в которых набрал 301 (116+185) очко.