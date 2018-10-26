Нападающий "Трактора" Артем Пеньковский покинул госпиталь Владивостока и возвращается в Челябинск, информирует агентство агентства Шуми Бабаева. У форварда были диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма, которые он получил в матче с "Адмиралом" после силового приема Степана Захарчука.

– Артем Пеньковский сегодня покинул госпиталь Владивостока! В понедельник нападающий "Трактора", получивший тяжелую травму в матче с "Адмиралом", уезжает домой, транзитом через Новосибирск, – отмечается в сообщении. – В новой столице Дальнего Востока Артёму сделали несколько операций, после чего начались реабилитационные процедуры! По возвращении в Челябинск Артем пройдет углубленный медицинский осмотр, который и даст ответ, когда наш нападающий сможет приступить к тренировкам.