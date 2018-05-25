Пелино стал тренером "Авангарда"

"Авангард" на своем официальном сайте объявил, что заключил контракт с канадским тренером Майклом Пелино.



- Мы рады приветствовать в "Авангарде" опытнейшего специалиста, который дважды становился обладателем Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом", - приводит пресс-служба "Авангарда" слова президента клуба Максима Сушинского.

Майкл - известный методист, отличный тактик, досконально знающий российский хоккей. Его уважают игроки, к нему прислушиваются коллеги, он умеет оптимально выстраивать тренировочный процесс на разных этапах сезона. Уверен, опыт и мастерство Пелино усилят наш клуб в предстоящем чемпионат.

Хартли отказался комментировать назначение в "Авангард" //

Хартли возглавит "Авангард"