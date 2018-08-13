"Пеликанс" не стал подписывать сына Квартальнова

Российский нападающий Никита Квартальнов не получит предложения о полноценном контракте с "Пеликанс", информирует официальный сайт финского клуба. 6 августа форвард заключил пробный контракт, после чего принял участие в нескольких тренировках.

– Мы не сумели найти для Квартальнова подходящей роли, поэтому приняли решение пойти другим путем", – отметил спортивный директор "Пеликанс" Янне Лаукканен.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард выступал в ВХЛ за "Химик". В 37 матчах регулярного чемпионата он забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 3 играх плей-офф на его счету 1 (0+1) очко.

Никита Квартальнов – сын главного тренера "Локомотива" Дмитрия Квартальнова. В КХЛ он выступал за "Сибирь" и ЦСКА. В общей сложности он провел 131 матч в КХЛ и набрал 11 (7+4) очков.