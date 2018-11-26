Пелагея рассказала о знакомстве с Радуловым

Супруга нападающего ЦСКА Ивана Телегина известная певица Пелагея заявила, что до знакомства с мужем общалась с форвардом "Далласа" Александром Радуловым.

- Кого из хоккеистов я знала до знакомства с Иваном? Сашу Радулова, - приводит слова Пелагеи официальный сайт КХЛ. - Мы оказались в одной компании и подружились. Затем, волею судеб, матч, который я увидела живьем впервые, был как раз с участием ЦСКА. Находилась тогда под огромным впечатлением - от энергетики, которая ни с чем не сравнима.

А раньше, кстати, смотрела по телевидению только один вид спорта, который сильно нравился – хоккей. И моя мама, бабушки и дедушки тоже всегда им интересовались. Но я оказалась единственной из нашей семьи, кто попал на трибуну.

ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 54 очка.

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