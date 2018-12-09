Пайгин вернулся в "Сочи"

"Сочи" договорился с "Локомотивом" о переходе 23-летнего защитника Зията Пайгин, информирует официальный сайт "леопардов". Железнодорожники получат за игрока денежную компенсацию. Пайгин уже выступал за "Сочи" в сезоне 2015 года.

Пайгин является воспитанником пензенского "Дизеля", профессиональную карьеру начинал в системе "Ак Барса". Именно из казанского клуба Зият перешел в "Сочи" в 2015 году.

В нынешнем сезоне защитник провёл в "Локомотиве" 8 игр. В последнее время Пайгин выступал в ВХЛ за "Ладу". За тольяттинцев защитник сыграл 14 матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности "+8".