Павел Зубов: "Забросили шайбу. Правда, ее не засчитали, но это уже другая история"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:3) поблагодарил своих подопечных за то, что они не опустили рук и отработали два периода на хорошем уровне.

– Когда уступаешь в первом периоде 0:3 – тяжело выиграть у такой команды, как ЦСКА, – сказал Зубов. – Но я благодарен ребятам. В перерыве до них дошли слова, они взяли себя в руки, преодолели стартовое волнение, которое постоянно у нас присутствует, забросили шайбу. Правда, ее не засчитали, но это уже другая история. Два периода мы выиграли со счетом 1:0, но этого мало с таким соперником. Надо играть все шестьдесят минут. Пока на табло не горят нули – надежда и возможность всегда остается. Спасибо ребятам, что они не опустили рук и отработали два периода на хорошем уровне.

– В последних матчах вашей команде фатально не везет. Почему так получается?

– При чем тут не везет? Мы играли не очень выразительно, но добыли три победы. Кричали, что не везет. Сейчас игра начинает появляться. В спорте нет таких вещей: везет или нет. Либо ты работаешь и выполняешь установку, с полной концентрацией – тогда тебе повезет. В поту еще никто не утонул, поэтому мы работаем. Сегодня тоже была потеря концентрации и сразу вначале игры получили 0:3.

– Вы считаете, что шайба "Сибири" должна была быть засчитана?

– Это пусть судьи решают. Они посмотрели эпизод. Есть и другие инстанции. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)