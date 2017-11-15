Павел Зубов: "У "Сибири" паузы на Евротур, к сожалению, не было"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (2:1 ОТ) отметил, что хозяева были намного свежее его команды.

– "Югре" спасибо за игру. Надо признать, сегодня соперник был намного свежее нас, – приводит официальный сайт "Югры" слова Зубова. – Видимо они хорошо поработали в паузе на Евротур, которой у нас, к сожалению, не было. Поэтому мы проиграли много силовой борьбы, и это сказалось на общем рисунке игры. Но мы рады победе, нам теперь нужно только восстановиться. Потому что график у нас сейчас тяжелый – до следующей паузы у нас будет 9 игр на выезде и 3 дома. Спасибо ребятам, что дотерпели.