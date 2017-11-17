Павел Зубов: "Тяжело побеждать с нулем голов"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения от "Авангарда" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде необходимо работать над реализацией голевых моментов. Специалист отметил, что сложно побеждать, когда не забиваешь.

– "Авангард" – с победой, хорошая игра была. Без обилия голов, но было много опасных моментов с обеих сторон. Первый период был более или менее ровным. Во втором хозяева ловили нас на атаках сходу, у них были хорошие моменты. Выручил вратарь.

В третьем периоде игра шла до гола. После пропущенной шайбы мы пытались взвинтить темп, создали моменты, и даже в меньшинстве моменты были. Но с нулями голов, конечно, тяжело выигрывать. Работать надо над результативностью.

– Когда Левицкий долго находился в запасе, вы говорили, что ему не хватает характера в игре. Оцените его действия сегодня?

– Вы сами все видели. Красавец! В такой игре показал себя: отработал хорошо в обороне, в драке поучаствовал, в опасных моментах – все, что надо зрителям. Мы ему и сказали об этом уже после второго периода. (Анна ЛЕВЧЕНКО)