Павел Зубов: "Сибири" нужно сохранить эту жажду борьбы"

Главный тренер "Сибирь" Павел Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:3) отметил, что выдалась напряженная встреча. Специалист также добавил, что не имеет претензий к своим подопечным.

- Хороший матч, держал в напряжении всех болельщиков, - цитирует "Р-Спорт" Зубова. - К своим ребятам нет претензий по работе. Вмешались высокие технологии в спорт. Два просмотра – оба против нас. Нам нужно сохранить эту жажду борьбы. Мы не сдались при счете 1:3.