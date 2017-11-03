Павел Зубов: "Сибирь" хотела, но хотеть мало, надо мочь"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:5) подчеркнул, что верит в своих подопечных. Встреча прошла при аншлаге в день 55-летия новосибирского клуба.

– Пять лет назад на 50-летие "Сибирь" тоже играла с ЦСКА и сравняла счет на последней минуте, отыгравшись с 0:2. Когда у игроков "Сибири" пропала вера, что они могут отыграться?

– Не могу проводить параллели, чтобы было пять лет назад и что сейчас. Не пропало желание, мы хотели, но хотеть мало, надо мочь. Я в ребят верю, не пропало у них желание.

– Не показалось ли вам, что команда немного перегорела?

– Нет, не показалось. Команда хотела, команда была заряжена. Это было заметно, когда перед игрой вывешивали фонд команды в случае выигрыша, куда складываются игроки.