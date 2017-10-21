Павел Зубов: "Сибирь" была приперта к стенке"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после победы над "Амуром" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные должны были выиграть. По словам наставника, идет процесс возрождения команды.

- Мы были приперты к стенке, - приводит официальный сайт "Амура" слова Зубова. - Другого варианта, кроме как выиграть сегодня, не было. Спасибо ребятам. Долго говорить не буду, за эти дни наговорились. Выслушали каждого, очень понравился разговор. Равнодушных у нас в команде нет, несмотря на всякие сплетни и слухи. Идем дальше. Игроки заступаются друг за друга – идет возрождение и становление команды.