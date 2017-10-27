Павел Зубов: "Перед матчем с "Амуром" проскакивали мысли об отставке"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов в интервью "СЭ" отметил, что в команде прошло собрание по поводу выступления команды. По словам наставника, получился очень жесткий разговор.

– Вы были хотя бы раз на грани отставки?

– Да. Перед матчем с "Амуром" такие мысли проскакивали. Но к третьему периоду стало все нормально.

– В такие моменты многое решает поддержка команды. Вы ее чувствуете?

– У нас в последнее время хорошие собрания прошли, где выступил каждый, кроме одного игрока, к сожалению. Сначала мы с тренерским штабом думали, что все ограничится банальными словами, но в итоге получился очень жесткий, хороший разговор. Мы высказали в глаза все, что было на душе, на сердце. Я увидел, что никому небезразлично, как команда выступает и выступит в этом сезоне. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Павла Зубова