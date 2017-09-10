Павел Зубов: "Нужен профессионализм, тогда не придется проявлять героизм"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов признал, что его команда не наиграла на победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:2 ОТ). Специалист отметил, что у него есть вопросы к некоторым игрокам, вместе с тем поблагодарив большую часть своих подопечных.

- Поздравляю "Авангард" с победой. Ажиотаж перед дерби был большой, он витал в воздухе. Спасибо болельщикам за атмосферу на матче, очень приятно в таких условиях, – цитирует официальный сайт "Сибири" Зубова. – Начало у нас было нормальное. Обычно у нас возникают проблемы после пропущенного гола, а тут – после забитого. В первой же смене после этого второй наш состав закрыли в зоне. Потом мы очень долго не могли выйти.

Мы работали с ребятами на скамейке, пытались до них достучаться. Они пластались, закрывали шайбы и проявляли героизм. Но, сначала должен быть профессионализм, тогда не будет героизма. Если ты профессионально делаешь свое дело, тогда героизма в процентном отношении нужно меньше. Мы сегодня не наработали на победу, разделили очко с "Авангардом". Большей части команды спасибо, с другими ребятами будем разбираться.