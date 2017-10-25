Павел Зубов: "Некоторые игроки довольствуются своей статистикой"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения от "Спартака" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что некоторые игроки думали лишь о собственной статистике.

- Начали хорошо, владели преимуществом, но первый бросок по воротам - и пропустили. Когда (вратарь Александр) Салак помогал команде в начале сезона с тем же "Спартаком", никаких вопросов не было, - цитирует "Р-Спорт" Зубова. - Но сегодня надо было помочь Сане. К сожалению, некоторые игроки этого не понимают и довольствуются своей статистикой. Главное, у них в статистике все нормально, а что команду и вратаря тоже надо выручать, ведь бывают спады у всех...

Во втором периоде получили ненужное удаление, при том два подряд "два по два" соперник реализовал, и опять не помогли блокирования бросков. Хотя показывали команде, что "Спартак" из этой точки бросает и забивает. Разобрали полностью, но в угол ворот залетела шайба. Третий гол – атака сходу… Тяжело говорить, но во втором периоде команда перестала играть.

В третьем захотели (играть). Что-то пытались делать, но "Спартак" грамотно "сушил" игру, не давал подступать к воротам, хотя были моменты, был буллит. Но надо все это делать намного более остервенело. Не одним действием ограничиваться, а бросать, тут же идти на добивание, вгрызаться, заносить в зубах эту шайбу, если она не идет. Этого, к сожалению, мы не сделали. Поэтому "Спартак" с победой.