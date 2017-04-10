Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Сибири"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что Андрея Скабелку на посту главного тренера сменил Павел Зубов. Кроме того, 44-летний специалист, который ранее входил в тренерский штаб Скабелки, может начать сезон на этом посту.

- Основные причины неудачи: я, селекционные ошибки, травмы, переоценка наших молодых лидеров, - приводит пресс-служба клуба слова Фастовского. - Были и внутрикомандные проблемы. Но мы все равно цеплялись зубами, делали, что могли. Жутко обидно не пройти по разнице побед в плей-офф.

Уход Скабелки - это его решение, решение обдуманное взрослого человека. А у нас жизнь продолжается. Жили, живем и будем жить. Найти главного тренера оказалось сложнее, чем я думал. Было несколько кандидатов, искали долго и далеко. В итоге нашли быстро и рядом, поэтому сейчас мы назначили исполняющим обязанности главного тренера Павла Зубова, который до этого был ассистентом Скабелки. Очень велика возможность того, что Павел Зубов начнет сезон именно в этой должности. Вопрос об этом будет обсуждаться на попечительском совете "Сибири" 14 апреля. Помимо Андрея Скабелки, наш тренерский штаб покинул и тренер по физической подготовке - Кирилл Легчаков.