Павел Зубов: "Игра "Сибири" оказалась ложкой дегтя в день 55-летия клуба"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:5) подчеркнул, что в играх с таким соперником решения нужно принимать не за полсекунды, а за четверть. Встреча прошла при аншлаге в день 55-летия новосибирского клуба.

– Всех болельщиков и любителей "Сибири" с юбилеем. К сожалению, наша игра оказалась ложкой дегтя. С такой командой как ЦСКА нужно принимать решения не за полсекунды, а за четверть. Качество исполнительского мастерства должно быть весомей, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Зубова.