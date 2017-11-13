Павел Зубов: "10 бросков - четыре шайбы. Впечатляющий КПД "Нефтехимика"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (1:4) посетовал, что его команда пропустила четыре шайбы за 3 минуты в первом периоде.

- "Нефтехимик" с победой! Все всё видели: первый период… три минуты, которые потрясли не мир, но потрясли, - приводит официальный сайт нижнекамцев слова Зубова. - За первый период 10 бросков и четыре гола пропускаем. КПД соперника впечатляющий! Поэтому еще раз с победой.

Потом вошли в игру, работали так, как и готовились. Знали, что команда злая, постоянно работает в прессинг. Специально работали с защитниками над выходом из-под этого прессинга. В таких играх нельзя выпадать на полсекунды, а мы на три минуты. Никуда это не годиться.

Потом хотели, моменты были, но вратарь соперника где-то хорошо подчистил. В третьем периоде "Нефтехимик" сушил игру, не давал нам ничего сделать в своей зоне. 1:4. Счет на табло.