Павел Воробей: "В целом интересно играть и на больших площадках, и на маленьких"

Защитник "Куньлунь"​ Павел Воробей в интервью "Известиям" отметил, что не против перехода некоторых клубов на финский формат площадки. Ранее от стандартных для России размеров площадки отказались "Витязь", СКА, "Нефтехимик", "Адмирал" и "Амур".

– Многие клубы КХЛ переходят на площадки меньших размеров. Как вы к этому относитесь?

– На маленькой площадке более контактный хоккей. Меньше бега, но больше борьбы и техники. В целом интересно играть и на больших площадках, и на маленьких – это разнообразный опыт, который всегда полезен. Если в КХЛ решат переходить – значит, перейдем. Если нет, то и так хорошо.