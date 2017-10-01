Павел Варфоломеев: "Тактика у нового тренерского штаба "Югры" совсем другая"

Нападающий "Югры" Павел Варфоломеев после победы над "Сочи" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что вся команда билась. Он также добавил, что тактика у нового тренерская штаба совсем другая, и к ней надо привыкнуть.

Варфоломеев стал автором победной шайбы ханты-мансийской команды. "Югра" прервала восьмиматчевую серию поражений и победила в первой игре после того, как Анатолий Емелин сменил Игоря Захаркина на посту главного тренера клуба.

– Игра была хорошая, бились всей командой. Выполнили установку тренера, а она была новой – абсолютно, – приводит пресс-служба "Югры" слова Варфоломеева. – Старались ее выполнить, и результат показал, что у нас это получилось. Но еще работать и работать. Победа есть, и это главное. Тактика у нового тренерского штаба совсем другая, все по-другому: и действия в атаке, и в обороне. Сейчас будем привыкать к этой новой тактике.