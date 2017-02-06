Павел Варфоломеев: "Сложно за один сезон трижды сменить тактику"

Нападающий "Югры" Павел Варфоломеев заявил, что изменения в тренерском штабе, которые повлекли изменение игровой модели, стали одной из причин невыхода ханты-мансийской команды в плей-офф.

– Задачу мы не выполнили, это факт, – приводит "Р-Спорт" слова Варфаломеева. – Проигрывали то в одну шайбу, то по буллитам, так потеряли очень много очков. Настроение не очень хорошее. Поменялось много тренеров в новом сезоне. Три тренера – три новые тактики. Очень сложно за один сезон трижды поменять модель. Что касается Разина, то тут ничего особенного. Он требует – ты стараешься выполнять. В розовом не катался, таких вещей в "Югре" не было.

В сборной удалось отвлечься от клубных дел, получить позитивных эмоций от ребят. Атмосфера тут классная, все в удовольствие. Теперь самое главное – показать себя. Что касается ближайших соперников, то уж не знаю, получится ли их "порвать", но задача победить в каждом матче все равно стоит.