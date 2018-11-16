Павел Торгаев: "Беспокоит, что "Северсталь" не забивает два матча подряд"

Исполняющий обязаности главного тренера "Северстали" Павел Торгаев выразил озабоченность, что его команда не может отличиться уже вторую игру кряду.

– Хорошая, боевая игра была, – приводит слова Торгаева пресс-служба "Сочи". – Зрителям, надеюсь, понравилась. К сожалению, с нашей стороны с нулем голов игру не выиграешь. Это очень беспокоит, у нас уже вторая такая игра без голов, в предыдущем матче не смогли забить в ворота "Йокерита". Будем вносить коррективы в состав, надеемся исправить ситуацию.

"Северсталь" располагается на 11-й строчке с 19 очками в Западной конференции. "Сочи" с 31 баллом занимает шестое место.