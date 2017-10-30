Павел Шэн: "Надеюсь, что победа над "Витязем" придаст уверенности "Югре"

Нападающий "Югры" Павел Шэн, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (4:1), подчеркнул, что команда хотела реабилитироваться за неудачный выезд. Форвард надеется, что этот результат придаст хантымансийцам уверенности.

– Мы были голодными до побед. Нам хотелось реабилитироваться после неудачной поездки, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Шэна. – И у нас это начало получаться. Я надеюсь, что эта игра придаст нашей команде больше уверенности, и мы сможем хорошо сыграть в следующих матчах.

– Что помогло реабилитироваться к третьему периоду?

– Поговорили с ребятами в раздевалке, мы должны были выиграть ради болельщиков. Каждый в команде высказал свое веское слово и поддержал напарника.

– Вы забросили вторую шайбу в КХЛ. Вам лично это придает уверенности?

– Я чувствую, что расту. Но отлично сработало наше звено. Мы хорошо вошли в зону и сумели закрепиться. Я просто бросил, и мне повезло, что шайба залетела. С каждой игрой становлюсь уверенней. Особенно, когда удается забить, то начинаю чувствовать себя "в своей тарелке".