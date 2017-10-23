Павел Колобков: "Руководство КХЛ нормально отреагировало на мою критику"

Министр спорта РФ Павел Колобков после матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА (5:2) отметил, что встреча получилась боевой. Он также добавил, что руководство лиги нормально отреагировало на его слова о том, что КХЛ не хватает конкуренции.

– Матч получился боевым, быстрая игра, много борьбы, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Я давно не был на хоккее. Руководство КХЛ нормально отреагировало на мои слова, чем будет выше конкуренция, тем интересней будет чемпионат. Недопонимания никакого с руководством КХЛ нет.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, в 26 матчах клуб набрал 70 очков, потерпев два поражения.