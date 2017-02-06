Павел Колобков: "Предпосылок к ослаблению лимита КХЛ нет"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что лимит на легионеров в КХЛ в ближайшее время смягчен не будет. На данный момент заявлять на матч можно не более пяти иностранцев.

- Предпосылок к этому пока нет, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Для чего сделан лимит на легионеров? Чтобы дать возможность расти своим спортсменам. Мы вырабатываем эффективную формулу для проведения национального чемпионата. Если у нас заиграют в клубах одни иностранцы, вряд ли это поспособствует росту мастерства российских спортсменов.

Должен существовать баланс: легионеры добавляют интерес нашему чемпионату, но они не должны мешать расти. И надо сказать, что мы никому этот лимит не навязывали, он всегда обсуждался с федерациями по видам спорта.