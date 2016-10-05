Павел Колобков: "Минспорта запросит информацию о боях детей на турнире в Грозном"

Заместитель министра спорта России Павел Колобков рассказал, что ведомство запросит информацию об участниках турнира в Грозном. Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал турнир в Грозном, заявив, что дети дрались по взрослым правилам.

– Дети до 12 лет действительно не имеют права выходить на ринг. Мы сейчас запросим полную информацию по тому, кто участвовал в этом турнире, приводит слова КОлобкова "Р-Спорт". – Мы будем разбираться с этим вопросом. По закону у нас есть официальная аккредитованная нами федерация – Союз смешанных боевых единоборств под руководством Федора Емельяненко, а другие организации без участия союза и включения в календарь не имеют права проводить мероприятия по этому виду спорта и с нарушением правил. Мы сейчас будем обсуждать этот вопрос с Федором и разбираться в ситуации. У нас уже были подобные прецеденты, мы на них сразу реагировали.