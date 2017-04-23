Павел Карнаухов: "Сезон получился неоднозначным и тяжелым"

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов подчеркнул, что сезон после возвращения в Россию из Северной Америки сложился для него непросто. Форвард провел предыдущие два сезона в "Калгари Хитмэн", а в минувшем сезоне провел 19 игр в КХЛ, 27 - за "Звезду" в ВХЛ и 13 - в МХЛ за "Красную Армию". С последней командой он выиграл Кубок Харламова.

- Неоднозначный получился этот сезон, неоднозначный и тяжелый – много было перелетов, переездов, - цитирует "Р-Спорт" Карнаухова. - Есть свои положительные моменты, есть негативные, но самое главное - в отпуск мы уходим на позитивной ноте, завоевав Кубок Харламова и зная, что хоть где-то мы свое дело до конца доделали.

Хочу сказать, что все-таки молодцы пацаны у "Реактора". Тем, с кем знаком, так и сказал, что они молодчики, потому что они бились до конца, и это заслуживает уважения. После трех матчей общая разница шайб была 20-7, другая команда сдалась бы, а они играли до конца и выдали отличный четвертый матч, он стал самым сложным в серии для нас, реально приятно было играть. Победа в тяжелой борьбе гораздо приятнее победы с крупным счетом, пусть и сил отнимает больше.