Павел Карнаухов: "Матч ЦСКА - СКА - это выставка КХЛ"

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1) в интервью "Известиям" отметил, что команда смогла физически и психологически подготовиться к игре.

- Сильно нервничали перед выходом на матч против главного конкурента ЦСКА в КХЛ?

– Какой хороший вопрос… Во-первых, к матчам такого уровня надо быть готовым психологически. Во-вторых, физически. Матч ЦСКА–СКА – это выставка КХЛ. Две такие серьезные команды бьются между собой. Всегда в подобных матчах нелегко. Естественно, когда в первый раз выходишь на такие игры, нужно хорошо их начать – с первых же минут. Не ошибаться, где-то попроще действовать, чтобы почувствовать энергию этого противостояния. Мне кажется, у меня это получилось, поэтому чувствовал себя хорошо.

– Не боитесь, что тремя победами над СКА ваша команда раскроет карты перед этим соперником, что затруднит весеннее противостояние в плей-офф, если встретитесь с ними там?

– Наверное, никто об этом не думает. Мы живем сегодняшним днем, сегодняшней игрой. Предыдущие два матча никто даже не вспоминал. Сейчас была новая игра, новое противостояние – очень боевое.

– Почему было столько удалений в третьем периоде?

– Ха-ха, сложный вопрос. Нужно разобраться, почему получилось так, проанализировать ошибки. Понятно, что против таких мастеров, как игроки СКА, тяжело совсем чисто и без помарок сыграть. Поэтому сейчас главное, что победили. В матчах такого уровня результат превыше всего.