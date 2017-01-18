Павел Францоуз: "Я на Матче звезд? Сначала решил, что это шутка"

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз заявил, что не сразу поверил в свой вызов на Матч звезд, а также отметил, где можно было бы провести мероприятие в следующий раз. Францоуз выступит на матче за Дивизион Харламова вместе с одноклубником Кириллом Кольцовым. Матч звезд пройдет 21 января в Уфе.

– О том, что я выбран на Матч звезд, я узнал, когда был в Москве, на Кубке Первого канала со сборной, – цитирует сайт КХЛ Францоуза. – Ребята сообщили мне эту новость, и сначала я, признаться, решил, что они шутят. Но потом залез в интернет и понял, что можно начинать радоваться. Отлично помню прошлогодний матч, пересматривал буллитный конкурс, ну и запомнилось, что счет был уж очень большой. В этом году, надеюсь, столько уже не забросят.

С каким настроем еду в Уфу? С одной стороны, это шоу, праздник, и вроде бы надо настраиваться на несерьезный лад, с другой – очень хочется порадовать болельщиков, показать то, что в чемпионате ты показать не можешь, блеснуть чем-то особенным. Пока не знаю, чем конкретно, но, надеюсь, когда приеду, с ребятами договоримся. Мне было бы интересно поучаствовать в следующем Матче звезд в Пекине.