Павел Францоуз: "В КХЛ есть команды, в которых собрана вся сборная России, но и их можно обыграть"

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз в интервью официальному сайту клуба отметил, что ему идет на пользу конкуренция с Василием Демченко, а также заявил, что пока не думает о возможном отъезде в НХЛ.

– В предыдущих интервью вы говорили, что ротация между вами и Василием Демченко идет на пользу и стимулирует рост. Так и остается, или же теперь вы предпочитаете быть безусловным первым номером?

– Думаю, "соперничество" между нами вывело нас обоих на новый уровень. Мы играем бок о бок три года, поэтому ротация идет на пользу и нам, и команде. Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы, но мы видим, что ротация работает. Ведь всегда хорошо иметь в обойме двух вратарей, способных играть первого номера. Случись травма, один подменит другого. Вдобавок, мы с Васей держим ловушку в разных руках: я в правой, Вася в левой. Эту фишку можно правильно использовать и, к примеру, путать соперника на буллитах.

– Как вам итоговая расстановка сил на Востоке. Куда плотнее и конкурентнее, чем год назад?

– У каждой команды из первой восьмерки были хорошие и плохие отрезки чемпионата. В итоге получилось так, что нет большой разницы в графе "набранные очки". Я бы добавил, что в спорте возможно все. У каждой команды есть шанс. Да, в лиге есть суперсильные команды, в которых собрана вся сборная России, но и их можно обыграть.

– Остается ли в ваших планах отъезд в НХЛ?

– Любой хоккеист мечтает выступать в НХЛ, и я не исключение. Но сейчас я ничего не планирую, живу сегодняшним днем, и все мое внимание уделено "Трактору" и плей-офф КХЛ. Всерьез рассчитываю пройти как можно дальше в розыгрыше Кубка Гагарина.