Павел Францоуз: "Трактор" с Бэйленом и Виделлем может добиться большего, чем в прошлом сезоне"

Вратарь "Трактора" Павел Францоуз уверен, что челябинцы в следующем сезоне КХЛ с приходом в команду новичков Ника Бэйлена и Линуса Виделля способны добиться большего, чем просто выход в плей-офф.

В минувшем первенстве клуб занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в Кубке Гагарина они уступили "Барысу" в первом раунде.

- Заранее всегда сложно говорить, много всего должно сложиться для того, чтобы команда достигла результата. Но, конечно, с приходом таких опытных игроков, как Ник Бэйлен и Линус Виделль, можно надеяться на успешный результат, - приводит "Р-Спорт" слова Францоуза. - Думаю, "Трактор" будет способен добиться большего, чем в прошлом сезоне.

При этом голкипер подчеркнул, что рад за соотечественника Якуба Ержабека, который подписал контракт с "Монреалем". Ранее хоккеисты вместе выступали за "Пльзень".

- Я очень счастлив за Якуба, мы же с самого детства вместе играли, поэтому его переход в НХЛ - это большое событие и для меня, - продолжил Францоуз. - Уверен, он справится, сможет закрепиться в НХЛ. Знаю, как много он работает, мастерства и таланта ему не занимать, так что все должно сложиться.