Павел Францоуз: "Руководство "Трактора" отказалось отпустить меня в НХЛ"

Вратарь "Трактора" Павел Францоуз сомневается, что в этом сезоне ему удастся перейти в один из клубов НХЛ. По словам голкипера, челябинцы отказались отпустить его в североамериканскую лигу.

- Не уверен, что получится уехать в НХЛ этим летом, - приводит iSport.cz слова Францоуза. - У меня еще год контракта с "Трактором", который нужно отработать до конца. Не знаю, что должно случиться, чтобы меня отпустили.

У меня не было конкретных предложений, но я контактировал с некоторыми из клубов НХЛ. Они хотели понять, готов ли "Трактор" меня отпустить. Руководство челябинцев ответило отказом.