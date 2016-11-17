Павел Францоуз: "По сравнению с прошлым сезоном "Трактор" чувствует уверенность"

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз высказал мнение о том, что говорить о выходе команды на оптимальный уровень пока преждевременно. По словам вратаря, по сравнению с прошлым сезоном у челябинцев есть уверенность в собственных силах.

– Наверное, говорить о выходе на оптимальный уровень еще рано, ведь позади лишь половина сезона, – приводит официальный сайт КХЛ слова Францоуза. – Лучше подождем и посмотрим по результату – тогда будет ясно, оптимальным был мой уровень, или нет. Одно могу сказать: по сравнению с прошлым чемпионатом есть уверенность в своих силах. Мы играем так, как говорит тренер, у нас молодая команда, быстро удалось найти общий язык.

– Следите за собственной статистикой?

– Честно говоря, нет. Стараюсь не открывать сайты с цифрами. Да, примерно знаю, что все неплохо, но чтобы с точностью до процента – нет. Главное – победа команды. Зачем тебе хорошая статистика, если ты пропустишь один гол, но команда проиграет? С другой стороны, можешь пропустить и пять, но в итоге будет победа. Но до такого, конечно, лучше не доводить.

– Неужели никто не показал вам страницу сайта КХЛ, где ваше фото и под ним – лучшая в лиге статистика?

– Показали, конечно. Но я думаю, пока это ничего не значит. Я провел слишком мало матчей, для того, чтобы считать себя лучшим. Завтра или послезавтра все может измениться, и на моем месте окажется кто-то другой.