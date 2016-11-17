Павел Францоуз: "По окончании хоккейной карьеры могу сесть за штурвал самолета"

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз отметил, что в его жизни был период, когда он делал выбор между хоккеем и летным делом. По словам вратаря, по окончании спортивной карьеры он не исключает возможности сесть за штурвал самолета.

– Мой дядя – летчик, и мне с детства тоже очень хотелось попробовать летать, - приводит официальный сайт КХЛ слова Францоуза. - Было свободное время, начал учиться и в итоге сдал на лицензию пилота. Вообще, одно время я выбирал, чем стоит заняться – хоккеем, или летным делом. Мне всегда нравился спорт. И в итоге подумал: сейчас могу заниматься хоккеем, пока получается. А потом, после окончания карьеры, пересесть за штурвал. Водить небольшой самолет где-то между островами в океане… Почему нет?