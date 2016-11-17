18:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Францоуз: "По окончании хоккейной карьеры могу сесть за штурвал самолета"

0
0
0

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз отметил, что в его жизни был период, когда он делал выбор между хоккеем и летным делом. По словам вратаря, по окончании спортивной карьеры он не исключает возможности сесть за штурвал самолета.

– Мой дядя – летчик, и мне с детства тоже очень хотелось попробовать летать, - приводит официальный сайт КХЛ слова Францоуза. - Было свободное время, начал учиться и в итоге сдал на лицензию пилота. Вообще, одно время я выбирал, чем стоит заняться – хоккеем, или летным делом. Мне всегда нравился спорт. И в итоге подумал: сейчас могу заниматься хоккеем, пока получается. А потом, после окончания карьеры, пересесть за штурвал. Водить небольшой самолет где-то между островами в океане… Почему нет?

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/17/328231.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ