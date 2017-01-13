Павел Францоуз: "Иногда сам не понимаю, как "Трактору" удается набирать очки"

Вратарь "Трактора" Павел Францоуз в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что команда довольна своим выступление в текущем сезоне. Голкипер подчеркнул, то челябинцы не ожидали, что после половины сезона будут занимать четвертое место в Восточной конференции.

- Позади почти 50 игр регулярного чемпионата. Кажется, "Трактор" может быть доволен результатами, - вопрос Францоузу.

- Конечно, мы довольны. Мало кто ожидал, и мы сами, честно скажу, не думали, что будем так высоко. Четвертое место - это здорово, но важно не расслабляться, а продолжать работать, улучшать свою игру.

- Для вас важно остаться четвертыми?

- Всегда здорово начинать плей-офф дома, тем более, что челябинские болельщики реально помогают команде в домашних матчах, но главное - это быть в восьмерке, а место не так принципиально.

- Вы по-прежнему думаете только о выходе в плей-офф? Не пора замахнуться на большее?

- Считаю, что еще рано думать о большем. Сначала нужно обеспечить выход в плей-офф.

- Объясните, в чем секрет успеха "Трактора".

- Мы играем в довольно специфичный хоккей, с акцентом на оборону. Мы не так много забиваем, зато пропускаем меньше двух шайб за игру - это отличный показатель. Не имеет значения, как мы набираем очки, главное, что мы стабильно их берем. Иногда я сам не понимаю, как нам это удается, но даже в откровенно слабых матчах мы переводим игру в овертайм и цепляем очки.