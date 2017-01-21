Павел Францоуз: "Идею отвернуться подсказал мне Коларж"

Вратарь "Трактора" Павел Францоуз отметил, что идею отвернуться во время одного из конкурсов мастер-шоу КХЛ ему подсказал защитник "Амура" Ян Коларж.

Во время одного из конкурсов Францоуз отвернулся от атакующей тройки соперника, подражая моменту из матча чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевом" и московским "Динамо", когда вратарь уфимцев Андрей Гаврилов отвернулся во время игры.

- Если честно, это мне подсказал Ян Коларж за несколько минут до самого конкурса. Получилась классная импровизация, все посмеялись. С игроками ЦСКА договорились, чтобы они специально не забивали, чтобы повторить тот момент, - цитирует "Р-Спорт" Францоуза.