Павел Францоуз: "Для меня лучше, когда по воротам много бросают"

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2) отметил, что емугораздо проще играть, когда соперники наносят по его воротам много бросков. По словам вратаря, это держит в тонусе на протяжении всей игры.

- В первом периоде мы сыграли очень хорошо, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Францоуза. - "Спартак" нанес всего несколько бросков. Во втором периоде силы выровнялись, и мы забросили еще две шайбы. В третьем мы уже больше оборонялись, "Спартак" создавал давление в нашей зоне. Благодаря совместной работе и удаче мы сегодня победили.



Для меня лучше, когда по моим воротам наносят много бросков. Это держит в тонусе. Бывает так, что работы мало, ты стоишь, а потом один-два момента - и гол. Очень неприятно.

- Впереди еще два домашних матча.

- Конечно, надо обязательно побеждать в этих играх. К нам приедут команды, которые сейчас борются за плей-офф, поэтому будет нелегко. Надеюсь, что мы хорошо поработаем в этих матчах и победим.