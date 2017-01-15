23:56 15 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Францоуз: "Для меня лучше, когда по воротам много бросают"

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Голкипер "Трактора" Павел Францоуз после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2) отметил, что емугораздо проще играть, когда соперники наносят по его воротам много бросков. По словам вратаря, это держит в тонусе на протяжении всей игры.

 - В первом периоде мы сыграли очень хорошо, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Францоуза. - "Спартак" нанес всего несколько бросков. Во втором периоде силы выровнялись, и мы забросили еще две шайбы. В третьем мы уже больше оборонялись, "Спартак" создавал давление в нашей зоне. Благодаря совместной работе и удаче мы сегодня победили.

Для меня лучше, когда по моим воротам наносят много бросков. Это держит в тонусе. Бывает так, что работы мало, ты стоишь, а потом один-два момента - и гол. Очень неприятно.

Впереди еще два домашних матча.

- Конечно, надо обязательно побеждать в этих играх. К нам приедут команды, которые сейчас борются за плей-офф, поэтому будет нелегко. Надеюсь, что мы хорошо поработаем в этих матчах и победим.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=17451

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