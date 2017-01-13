Павел Францоуз: "Больше ценишь каждую возможность выйти на лед, когда не играешь постоянно"

Голкипер "Трактора" Павел Францоуз в интервью "Р-Спорт" выразил уверенность в том, что регулярная ротация на вратарской позиции дает свои результаты. По его словам, это помогает лучше сохранить физическую и психологическую свежесть.

- Довольно долго вы никому не уступаете первое место в лиге по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. Вы не раз говорили, что стараетесь не уделять внимание статистике, но этот факт не может не радовать? - вопрос Францоузу.

- Конечно, это классно, и я счастлив, что занимаю первое место. Но это не только моя статистика, это командные цифры, всех защитников, кто помогает мне, и нападающих.

- При этом вы провели существенно меньше матчей, чем Василий Демченко. Довольно странная ситуация.

- Эта разница в количестве матчей идет от начала сезона, потому что я впервые вышел с первых минут только на второй месяц регулярного чемпионата. Сейчас мы уже давно играем по очереди, идет постоянная ротация.

- Какие вы видите плюсы в такой ротации? Ведь известно, что вратари хотят играть каждый матч.

- Думаю, сезон показывает, что такая ротация дает свои результаты. Конечно, и Вася, и я, мы хотим играть как можно чаще, но когда ты не играешь, например, неделю, то больше ценишь каждую возможность выйти на лед. К тому же такой график позволяет лучше сохранять физическую и психологическую свежесть.

- Как вы справлялись в начале сезона? Тяжело было?

- Смотреть со скамейки матч за матчем очень непросто, но я профессионал, поэтому просто продолжал работать и ждать своего шанса.