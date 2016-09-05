Павел Езовских: "Югре" давно не удавалось выиграть у "Автомобилиста"

Главный тренер "Югры" Павел Езовских поле победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (3:2) подчеркнул, что хорошая игра Дениса Горбунова и Евгения Лапенкова была ожидаемой. Специалист рад, что его подопечные нашли в себе силы, чтобы переломить ход встречи.

- Последние игры по статистике не удавалось выиграть у "Автомобилиста", - начал Езовских. - Хорошая игра екатеринбуржцев во втором периоде, когда ловили нас на пересменках. Рад, что в третьем периоде нашли силы сравнять счет, а потом и выйти вперед.

- Звено Горбунова частенько у вас так играет?

- Они лидеры, забивают. Забивают в большинстве.

- Это был ожидаемо?

- Да, на предсезонке хорошо поработали. Потом была травма Горбунова, потом травма Лапенкова. Сейчас прибавляют. (Алексей МАКСИМОВ)