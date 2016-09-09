20:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Езовских: "Югра" проиграла "Барысу" из-за грубой ошибки в конце матча"

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Главный тренер "Югры" Павел Езовских после поражения от "Барыса"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3) посетовал на грубую ошибку в конце встречи. Тем не менее, он считает, что во встрече были и положительные моменты. 

– Хочу поздравить коллегу с победой, – цитирует пресс-служба астанинского клуба Езовских. – Настраивали команду и знали, что у "Барыса" новый тренер, самоотдача будет запредельной, высокой. Так и получилось, весь матч пришлось отыгрываться. В конце за счет грубой ошибки попали на контратаку и пропустили шайбу. Пытались выровнять ситуацию, были хорошие моменты, но вратарь соперника сыграл надежно. Тем не менее, ребята бились, хотели победить, но немного не хватило мастерства в завершении.

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/Eduard-zankovec-vse-molodcy-bes-isklyucheniy/

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