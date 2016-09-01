Павел Езовских: "Югра" хорошо сыграла в обороне против "Магнитки"

Главный тренер "Югры" Павел Езовских после победы над "Магниткой" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1) отметил игру своей команды в обороне. Также он отдал должное удаче, которая сопутствовала игрокам при взятии ворот.

– Статистика неумолима, – цитирует пресс-служба клуба Езовских. – Мы хорошо сыграли в обороне и справились с игрой в большинстве, но это все заслуга ребят и вратаря. Первый период начали робко. А во втором и в третьем немного взбодрились, думаю, потому что сравняли счет. Были такие голы "с подставления" и "с набросов". Нам в этом немного повезло.