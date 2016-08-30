Павел Езовских: "Просил сыграть строго, но "Югра" "завалилась"

Главный тренер "Югры" Павел Езовских после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (2:3) отметил, что его подопечные не смогли реализовать несколько моментов во втором периоде.

– Все хорошо складывалось, – приводит официальный сайт "Югры" слова Езовских. – Правда, во втором периоде нужно было использовать моменты. Это выход "два в один" у Курьянова, а второй выход "два в один" не смог завершить Лапенков. У Майорова был выход "один в ноль". Третий период просил ребят сыграть строго, но мы все-таки "завалились". "Салават Юлаев" быстрее уходил в контратаку. Второй и третий гол мы пропустили на контратаке. Но ребята старались, может быть, даже перехлестнули эмоции. Хотели забить при своих трибунах, но не получилось. Соперника поздравляю с победой.