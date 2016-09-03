Павел Езовских: "На матч с "Трактором" "Югра" вышла заряженной"

Главный тренер "Югры" Павел Езовских после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (2:1 Б) отметил игру вратаря своей команды Александра Шарыченкова.

– С "Трактором" у нас всегда напряженные матчи, – приводит официальный сайт "Югры" слова Езовских. – Мы земляки и поэтому хорошо знаем друг друга и вообще челябинский хоккей. Да и в нашей команде костяк челябинский. Очень беспокоило, что в начале удалили до конца игры Якова Селезнева. Пришлось играть в пять защитников. Конечно, мы рисковали, но ребята выдержали. Много выручал команду наш вратарь Александр Шарыченков. А по буллитам Павел Варфоломеев набрал обороты и решил исход матча.

– Завершилась первая домашняя серия игр, оцените, как сыграла команда дома?

– В принципе брать чуть больше 50 процентов очков дома – это мало. Дома нужно брать хотя бы 75 процентов очков, а на выезде 40-50 процентов. Эта схема сработает для попадания в плей-офф. В первом матче с "Салаватом Юлаевым" сказалась неуверенность в своих силах. Мы тогда приехали после поражения в Новосибирске. Но матч с "Магниткой" дал хороший заряд. У нас было преимущество по броскам, также было много блоков. Ребята играли с хорошей самоотдачей. То, что второй гол там сошел "с наброса" стало наградой для команды. Парни работали в хорошем темпе. А на матч с "Трактором" мы вышли заряженные и с хорошим настроем. Результатом доволен, очки очками, но из трех игр – две победы – это хороший результат. Мы играли с хорошими соперниками, столпами хоккея.