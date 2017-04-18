Павел Дацюк: "Жаль, что не успел восстановиться к финалу Кубка Гагарина"

Нападающий СКА Павел Дацюк заявил, что расстроен пропуском финала Кубка Гагарина, а также не смог ответить, сыграет ли на чемпионате мира-2017. Напомним, что в этом сезоне СКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.

– Как ваше здоровье?

– Лучше, хотя жаль, что я не успел восстановиться к финальным играм, – сказал Дацюк. – Была надежда, что я все же успею. Была бы длинная серия, мог бы успеть. Но хорошо, что закончили в пяти матчах.

– Вы не очень сильно радовались в Магнитогорске. Потому что не играли?

– Я очень сильно переживал, все было внутри. Не мог помочь, это был другой опыт, желать которого никому не надо.

– Сравните победы в Кубке Стэнли и Кубок Гагарина.

– Нет, это чуть-чуть другое. Во-первых, в Кубке Гагарина я получил другие эмоции, связанные с тем, что я половину плей-офф смотрел со стороны, переживал. А Кубок Стэнли был так давно, что я уже и не помню.

– Есть возможность, что вы сыграет на чемпионате мира?

– Пока не могу ничего сказать. (Гоша ЧЕРНОВ)