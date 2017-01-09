Павел Дацюк: "Я бы многое изменил в КХЛ, но пока не вправе это делать"

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (3:2 Б) отметил, что постарается допускать меньше удалений. Он добавил, что многое бы изменил в лиге, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– Буду работать над собой, а то стал много удаляться, – начал Дацюк. – Надо исправляться.

– Два удаления за матч – это, наверное, ваш антирекорд?

– Почему? Это рекорд. Спасибо, что напомнили, за меня переживаете и даете понять, что нужно исправляться.

– В чем была причина недавней серии из четырех поражений?

– Мы неудачно начали этот год, но тяжело пройти без спада весь чемпионат. Нам был нужен такой урок, чтобы набраться сил и кое-что подправить, переломить себя. Такие уроки должны быть у любой команды.

– Вы сегодня впервые играли здесь после локаута, когда выступали за ЦСКА.

– Многое поменялось, причем в лучшую сторону. Но самое главное, что были полные трибуны. Это приятно.

– Следили за выступлением молодежки на чемпионате мира?

– Мы за них переживали, они здорово сыграли и завоевали бронзу. Я понимаю, как тяжело им было настраиваться на матч за третье место. Жаль, что немного не повезло в серии буллитов в полуфинале. Наш Рыков – молодец, провел хороший турнир. Сегодня попал в игру с корабля – и выглядел неплохо.

– Может, стоит и в КХЛ после овертайма пробивать по пять буллитов как на чемпионате мира?

– Я бы многое изменил в КХЛ, но пока не вправе это делать.