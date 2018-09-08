Павел Дацюк: "Все ждут Якупова"

Нападающий СКА Павел Дацюк после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (1:4) отметил, что команда ждет возвращения в строй травмированного форварда Наиля Якупова.

– Много бросков (38-19 в пользу СКА. – Прим. "СЭ"), но только одна заброшенная шайба.

– Не очень хорошая игра. Так долго ждали своих болельщиков. Хотели показать высокий уровень и где-то передерживали шайбу, разыгрывая до верного. И вратаря не закрывали. А так – тяжело забить.

– "Салават" очень плотно играл с Херсли, находясь в меньшинстве.

– "Салават" в целом хорошо играл, хорошо катался, быстро накатывался. Разобрали, конечно, держали Херсли. Команды нас изучают, готовятся. Надо нам от простого в большинстве идти – больше бросков наносить. Закапывать, а не разыгрывать до верного. Будем делать работу над ошибками. Следующая игра – важная. Давно у нас не было двух поражений подряд. Здорово, что это произошло на старте. Это должно нас сплотить. Все отнесутся к этому как небольшому уроку. И сделают выводы.

– Якупова ждете обратно?

– Так его все ждут. (Игорь Еронко)​

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